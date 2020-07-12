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Главные новости за 11 и 12 июля 2020 года

Главные новости за 11 и 12 июля 2020 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 11 и 12 июля 2020 года:

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ был сбит под Тегераном из-за ошибки в настройках системы ПВО. Об этом говорится в докладе, подготовленном иранской Организацией гражданской авиации.

Самолет российских «Уральских авиалиний» пролетел над территорией Украины несмотря на запрет. Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

Дерзких налетчиков, подорвавших и ограбивших авто «Укрпочты» на Полтавщине, вычислили по мобильным телефонам. Об этом изданию «Страна» рассказал информированный источник в МВД.

В ходе обыска в квартире николаевского «свободовца» Демида Губского было найдено оружие, боеприпасы и боевая граната Ф-1. Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Неизвестные злоумышленники устроили взрывы в заведениях общественного питания, расположенных на рынках Полтавы. В полиции их действия квалифицируют как хулиганство.

В центре Одессы горело здание 1814 года постройки. Площадь пожара составляла около 750 кв. м. К тушению пожара были привлечены 60 спасателей и 18 единиц техники.

Испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса завершились успешно. Об этом объявило руководство российского Сеченовского университета.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск провел разговор с семьей выдающегося советского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Возле египетской Александрии погибли 11 человек, отдыхавшие на закрытом на карантин пляже. Они пытались спасти ребенка, который внезапно начал тонуть.

Тэги: Киев, Свобода, Украина, пожар, общество, Одесса, Иран, мир, карантин, Египет, Тегеран, Николаев, ЧП, пляжный сезон, Полтава, авиация, Boeing, взрывы, Илон Маск, МАУ, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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