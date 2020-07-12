В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн

Главное: В центре Одессы горело здание 1814 года постройки. Площадь пожара составляла около 750 кв. м. К тушению пожара были привлечены 60 спасателей и 18 единиц техники.

Детали: В воскресенье утром, 12 июля, на улице Бунина в Одессе горел трехэтажнный жилой дом, построенный в эпоху наполеоновских войн ‒ 1814 году.

Как передает пресс-служба областного управления ГСЧС, пожар вспыхнул в квартире, расположенной на втором этаже, после чего по деревянным перекрытиям распространился на третий этаж и на крышу.

Общая площадь пожара составляла примерно 750 кв. м.

К борьбе с огнем были привлечены 60 спасателей и 18 единиц техники. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Причина возгорания выясняется.

Справка: Наполеоновские войны ‒ под этим названием известны, главным образом, войны, которые велись против Наполеона Бонапарта разными государствами Европы, когда тот был Первым консулом и императором (ноябрь 1799 — июнь 1815). В более широком смысле сюда относится и итальянская кампания Наполеона (1796–1797), и его египетская экспедиция (1798–1799), хотя их (особенно итальянскую кампанию) обычно причисляют к так называемым революционным войнам. Жертвами наполеоновских войн стали по меньшей мере 5 млн человек.

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