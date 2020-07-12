Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн

В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн

Главное: В центре Одессы горело здание 1814 года постройки. Площадь пожара составляла около 750 кв. м. К тушению пожара были привлечены 60 спасателей и 18 единиц техники.

Детали: В воскресенье утром, 12 июля, на улице Бунина в Одессе горел трехэтажнный жилой дом, построенный в эпоху наполеоновских войн ‒ 1814 году.

Как передает пресс-служба областного управления ГСЧС, пожар вспыхнул в квартире, расположенной на втором этаже, после чего по деревянным перекрытиям распространился на третий этаж и на крышу.

Общая площадь пожара составляла примерно 750 кв. м.

К борьбе с огнем были привлечены 60 спасателей и 18 единиц техники. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Причина возгорания выясняется.

В центре Одессы горело здание 1814 года постройки

В центре Одессы горело здание 1814 года постройки

В центре Одессы горело здание 1814 года постройки

Справка: Наполеоновские войны ‒ под этим названием известны, главным образом, войны, которые велись против Наполеона Бонапарта разными государствами Европы, когда тот был Первым консулом и императором (ноябрь 1799 — июнь 1815). В более широком смысле сюда относится и итальянская кампания Наполеона (1796–1797), и его египетская экспедиция (1798–1799), хотя их (особенно итальянскую кампанию) обычно причисляют к так называемым революционным войнам. Жертвами наполеоновских войн стали по меньшей мере 5 млн человек.

В тему: 6 августа 2019 года в историческом центре Киева произошел крупный пожар.

А 4 февраля 2019 года сообщалось, что а центре Москвы сгорел старинный дом со «звездными квартирами».

Тэги: пожар, общество, Одесса, история, ЧП, дом, регионы, Одесская область, Наполеон Бонапарт, здание, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.07.20 09:19

Сирийский экзамен для «советских» БМП

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

08.07.20 14:21

Валентина Голдина: На Херсонщине фермеры оставляли гнить на поле кабачки, а в Киеве люди покупали дорогой импорт

Автор: Варвара Фалеева

Колонка автора
12.07.20 12:48

Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

«Черные ополченцы»: вооруженные афроамериканцы требуют отдать им Техас в счет компенсации за рабство
10.07.20 16:51

«Черные ополченцы»: вооруженные афроамериканцы требуют отдать им Техас в счет компенсации за рабство

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
Фильм «Чёрный коп»: обратная сторона расизма
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
У Путина рассказали, общался ли Порошенко с Кремлем
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Павел Дуров обратился к украинским «айтишникам» по поводу серьезной проблемы
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.com

Главная новость дня

Озвучена новая причина крушения самолета МАУ под Тегераном

Озвучена новая причина крушения самолета МАУ под Тегераном
12.07.20 09:55
651
Последние новости
12.07.20 16:11

В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн
12.07.20 14:20

На Львовщине неуправляемый автомобиль сбил велосипедиста и упал с моста в реку
12.07.20 12:17

Украинцев «обрадовали» существенным увеличением тарифа на передачу электроэнергии
12.07.20 11:04

Объявлено об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса
12.07.20 09:55

Озвучена новая причина крушения самолета МАУ под Тегераном
12.07.20 09:01

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 12 июля 2020
11.07.20 19:26

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 11 июля 2020
Фото и Видео
В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн
В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн
В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн
В центре Одессы загорелось здание, построенное в эпоху наполеоновских войн
На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва
На многолюдных рынках Полтавы прогремели сразу два мощных взрыва
В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы
В УПЦ опровергли манипуляции СМИ относительно канонического статуса Митрополита Онуфрия - документы
«Я виноват перед всеми»: мэр Сеула ушел в горы и покончил жизнь самоубийством
«Я виноват перед всеми»: мэр Сеула ушел в горы и покончил жизнь самоубийством
В Днепре маршрутка без тормозов устроила крупное ДТП
В Днепре маршрутка без тормозов устроила крупное ДТП
«Хороший парень»: Трамп оценил выдвижение Канье Уэста в президенты США
«Хороший парень»: Трамп оценил выдвижение Канье Уэста в президенты США
Появилось видео, как полицейские пристрелили главного преступника Индии
Появилось видео, как полицейские пристрелили главного преступника Индии
Зеленский переехал туда, что обещал отдать детям
Зеленский переехал туда, что обещал отдать детям
Лобовое столкновение на Полтавском шоссе: есть жертвы
Лобовое столкновение на Полтавском шоссе: есть жертвы
Звезда популярного американского сериала бесследно исчезла во время прогулки с сыном
Звезда популярного американского сериала бесследно исчезла во время прогулки с сыном
fraza.com
Новости блогосферы
10.07.20 16:47

А потом вы удивляетесь, что они такие е*нутые!
04.07.20 22:44

Госстат - о смертности в Украине: «что и требовалось доказать»
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.