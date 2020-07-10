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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 10 июля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 10 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 10 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире достигло 12 323 502, смертей ‒ 555 977, а выздоровлений ‒ 6 773 292. В Украине же выявлено 52 043 инфицированных, зарегистрировано 1 345 смертей и 24 800 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 3 131 953 (смертей ‒ 133 420), Бразилии ‒ 1 755 779 (69 184), Индии ‒ 793 802 (21 604), России ‒ 712 863 (11 000), Перу ‒ 316 448 (11 314), Чили ‒ 306 216 (6 682), Великобритании ‒ 293 015 (44 735), Мексике ‒ 282 283 (33 526), Испании ‒ 253 056 (28 401), Иране ‒ 252 720 (12 447), Пакистане ‒ 243 599 (5 058), Италии ‒ 242 639 (34 938), ЮАР ‒ 238 339 (3 720), Саудовской Аравии ‒ 226 486 (2 151), Турции ‒ 209 962 (5 300), Франции ‒ 207 356 (29 982), Германии ‒ 199 288 (9 063), Бангладеш ‒ 178 443 (2 275), Колумбии ‒ 128 638 (4 791), Канаде ‒ 108 668 (8 797), Катаре ‒ 102 630 (146) и Аргентине ‒ 90 693 (1 749).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Справка: SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2) ‒ оболочечный одноцепочный (+)РНК-вирус, относящийся к роду Betacoronavirus. Относится к подроду Sarbecovirus. Впервые выявлен 31 декабря 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения, а 11 марта 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб распространение болезни как пандемию.

В тему: 9 июля 2020 года были названы регионы Украины с наибольшим числом новых случаев заражения коронавирусом.

А 10 июля 2020 года были названы области, которые до сих пор не готовы к ослаблению карантина.

Также стоит отметить, что пандемия коронавируса в мире скорее всего усилится. В этом уверен американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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