В работе популярных мобильных приложений случился масштабный сбой

Главное: В работе популярных мобильных приложений — Viber, Waze, Spotify, TikTok, Monobank и других случился масштабный сбой. Вероятно, сбой в работе приложений связан с Facebook.

Детали: В работе мессенджера Viber и еще нескольких популярных приложений для смартфонов случился масштабный сбой. Проблемы с загрузкой приложений наблюдаются у пользователей по всему миру. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Так, согласно сообщениям пользователей, такие приложения как Viber, Waze, Spotify, TikTok, Tinder, Pinterest и даже Monobank «вылетают» при попытке входа. Переустановка приложений или перезагрузка смартфона не помогает.

Вероятно, в сбое виновата система аналитики Facebook, встроенная во многие приложения и сервисы.

В пресс-службе Monobank подтвердили, что сбой в работе приложения связан с Facebook.

«Есть информация, что это произошло из-за сбоя в Facebook. Наблюдаются проблемы с работой многих приложений. Сейчас мы пытаемся решить эту проблему», — сообщили в компании.

В тему: 21 мая 2020 года произошел масштабный сбой у мобильного оператора «Киевстар», из-за чего многие абоненты не могли пользоваться мобильным интернетом. По словам пресс-службы компании, услуга отключилась из-за аварии на линии.

29 мая о масштабном сбое в работе объявил другой крупный мобильный оператор — Vodafone Ukraine. При этом абоненты могли пользоваться интернетом, но не могли позвонить или принять звонки. В компании не объяснили причину сбоя.

3 июня о мощной хакерской DdoS-атаке на свои сервисы заявил известный провайдер «Воля», из-за чего в его работе возникли серьезные перебои.

В начале июня волна странных технических сбоев докатилась до «Приватбанка».