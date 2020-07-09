Оставив завещание, бесследно исчез мэр столицы Южной Кореи

Главное: В Южной Корее исчез мэр Сеула Пак Вон Сун. Он якобы оставил завещание.

Детали: В четверг, 9 июля, в Южной Корее исчез мэр Сеула Пак Вон Сун. 64-летний политик управлял столицей страны с 2011 года.

Как сообщают местные СМИ, об исчезновении отца сообщила его дочь.

По ее словам, он ушел из дома, «оставив слова, похожие на завещание, а его телефон в настоящее время выключен».

Сейчас мэра Сеула ищет полиция. Задействованы вертолеты и собаки.

В свою очередь пресс-служба политика сегодня сообщила, что Пак Вон Сун не появился на службе «из-за плохого самочувствия».

В тему 3 июля 2020 года лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил, почему коронавирус так и не проник в его страну. Главным фактором он назвал слаженность народа и партии.