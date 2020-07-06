Коронавирусом в Украине уже заболели более 49 тысяч человек

Главное: На утро понедельника коронавирусом в Украине заболели уже более 49 тысяч человек. За минувшие сутки жертвами заразы стали тринадцать людей.

Детали: В Украине несколько снизился суточный прирост больными коронавирусом. Данные на утро понедельника, 6 июля, приводят в СНБО.

За минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заболели еще 543 человека. Общее число зараженных выросло до 49 043 человек.

Жертвами заразы за сутки стали тринадцать людей, всего от коронавируса с начала пандемии в Украине скончались 1262 человек.

За все ремя от коронавируса в нашей стране вылечили 21 703 человек, 327 из них – за последние сутки.

Суточный прирост больных в Украине:

Ситуация по регионам:

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