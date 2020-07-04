Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 4 июля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 4 июля 2020

Главное: По состоянию на 8-30 4 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 11 074 878, смертей ‒ 525 121, а выздоровлений ‒ 5 863 847. В Украине же выявлено 46 763 инфицированных, зарегистрировано 1 212 смертей и 20 558 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 794 153 (смертей ‒ 129 434), Бразилии ‒ 1 539 081 (61 884), России ‒ 666 941 (9 844), Индии ‒ 648 315 (18 655), Перу ‒ 295 599 (10 226), Чили ‒ 288 089 (6 051), Великобритании ‒ 285 787 (44 216), Испании ‒ 250 545 (28 385), Мексике ‒ 245 251 (29 843), Италии ‒ 241 184 (34 833), Иране ‒ 235 429 (11 260), Пакистане ‒ 221 896 (4 551), Франции ‒ 204 222 (29 896), Турции ‒ 203 456 (5 186), Саудовской Аравии ‒ 201 801 (1 802), Германии ‒ 196 780 (9 010), ЮАР ‒ 177 124 (2 952), Бангладеш ‒ 156 391 (1 968), Канаде ‒ 106 962 (8 721), Колумбии ‒ 106 392 (3 851), Катаре ‒ 98 653 (121) и Китае ‒ 84 838 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Отметим также, что ученые из Оксфордского университета (Великобритания), которые лидируют во всемирной гонке по созданию вакцины от COVID-19, предостерегли от излишнего оптимизма в отношении этого средства.

Так, по словам главы британской правительственной целевой рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем, вакцина от COVID-19 будет «в той или иной форме» готова к началу 2021 года, однако чудес от нее ждать не стоит: препарат вряд ли сможет защитить человека от заражения коронавирусной инфекций, скорее лишь уменьшит тяжесть симптомов.

Она также подчеркнула, что антиковидная вакцина не будет обладать таким же действием, как, например, комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, укол которой гарантирует, что человек никогда не заболеет ни одной из этих болезней.

«Больше вероятности, что она будет похожа на те, которые защищают от гриппа, снижая риск возникновения тяжелых симптомов в случае заражения», ‒ отметила Бингем.

В тему: 27 июня 2020 года мы писали, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание.

18 мая 2020 года сообщалось, что немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса.

Читайте также мнение блогера: «Зеленский готов провести принудительную вакцинацию украинцев».

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

Комментарии

Статьи

04.07.20 09:57

В ближайшие годы астрономы, возможно, найдут 9-ю планету Солнечной системы

Автор: Александр Флоранский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
03.07.20 06:43

Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Киеву и Еревану необходимо сформировать взаимовыгодную повестку: Абраам Гаспарян
03.07.20 22:11

Киеву и Еревану необходимо сформировать взаимовыгодную повестку: Абраам Гаспарян

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Названы фавориты Евро-2021: что светит сборной Украины?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Как меняли российскую Конституцию: за кого совали бюллетень?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 4 июля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 4 июля 2020
04.07.20 08:59
1738
Последние новости
04.07.20 09:56

Смотрите под ноги: в одном из киевских парков обнаружена «растяжка»
04.07.20 08:59

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 4 июля 2020
03.07.20 22:07

Актер-убийца Михаил Ефремов внезапно заявил о своей невиновности
03.07.20 21:23

Коронавирус убил легендарного чемпиона Украины по самбо и дзюдо
03.07.20 20:16

В аэропорту Филиппин разыгралась драма, напоминающая сюжет фильма «Терминал»
03.07.20 19:29

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 3 июля 2020
03.07.20 19:00

Главные новости за 3 июля 2020 года
Фото и Видео
Смотрите под ноги: в одном из киевских парков обнаружена «растяжка»
Смотрите под ноги: в одном из киевских парков обнаружена «растяжка»
Смотрите под ноги: в одном из киевских парков обнаружена «растяжка»
Смотрите под ноги: в одном из киевских парков обнаружена «растяжка»
В аэропорту Филиппин разыгралась драма, напоминающая сюжет фильма «Терминал»
В аэропорту Филиппин разыгралась драма, напоминающая сюжет фильма «Терминал»
Кличко обозвал знаменитого украинского руфера «дол***бом»
Кличко обозвал знаменитого украинского руфера «дол***бом»
Американцы рассказали, как правильно «считать» возраст собак
Американцы рассказали, как правильно «считать» возраст собак
Пустые пляжи и социальная дистанция для детей: Турция начала принимать туристов после карантина
Пустые пляжи и социальная дистанция для детей: Турция начала принимать туристов после карантина
Американская модель, снявшаяся в роли советского спецназовца, поссорилась с Instagram из-за обнаженки
Американская модель, снявшаяся в роли советского спецназовца, поссорилась с Instagram из-за обнаженки
Появилось видео, как в Николаеве самопроизвольно поднялся мост
Появилось видео, как в Николаеве самопроизвольно поднялся мост
Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев»
Лукашенко пожаловался на «завистливых украинцев»
ДТП с украинскими заробитчанами в Польше: появились новые подробности
ДТП с украинскими заробитчанами в Польше: появились новые подробности
В Польше автобус с украинцами попал в огненное ДТП ‒ пострадали десятки людей
В Польше автобус с украинцами попал в огненное ДТП ‒ пострадали десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.