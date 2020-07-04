Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 4 июля 2020

Главное: По состоянию на 8-30 4 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 11 074 878, смертей ‒ 525 121, а выздоровлений ‒ 5 863 847. В Украине же выявлено 46 763 инфицированных, зарегистрировано 1 212 смертей и 20 558 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 794 153 (смертей ‒ 129 434), Бразилии ‒ 1 539 081 (61 884), России ‒ 666 941 (9 844), Индии ‒ 648 315 (18 655), Перу ‒ 295 599 (10 226), Чили ‒ 288 089 (6 051), Великобритании ‒ 285 787 (44 216), Испании ‒ 250 545 (28 385), Мексике ‒ 245 251 (29 843), Италии ‒ 241 184 (34 833), Иране ‒ 235 429 (11 260), Пакистане ‒ 221 896 (4 551), Франции ‒ 204 222 (29 896), Турции ‒ 203 456 (5 186), Саудовской Аравии ‒ 201 801 (1 802), Германии ‒ 196 780 (9 010), ЮАР ‒ 177 124 (2 952), Бангладеш ‒ 156 391 (1 968), Канаде ‒ 106 962 (8 721), Колумбии ‒ 106 392 (3 851), Катаре ‒ 98 653 (121) и Китае ‒ 84 838 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

Отметим также, что ученые из Оксфордского университета (Великобритания), которые лидируют во всемирной гонке по созданию вакцины от COVID-19, предостерегли от излишнего оптимизма в отношении этого средства.

Так, по словам главы британской правительственной целевой рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем, вакцина от COVID-19 будет «в той или иной форме» готова к началу 2021 года, однако чудес от нее ждать не стоит: препарат вряд ли сможет защитить человека от заражения коронавирусной инфекций, скорее лишь уменьшит тяжесть симптомов.

Она также подчеркнула, что антиковидная вакцина не будет обладать таким же действием, как, например, комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, укол которой гарантирует, что человек никогда не заболеет ни одной из этих болезней.

«Больше вероятности, что она будет похожа на те, которые защищают от гриппа, снижая риск возникновения тяжелых симптомов в случае заражения», ‒ отметила Бингем.

В тему: 27 июня 2020 года мы писали, что испытания вакцины от коронавируса провалились: макаки болеют, люди теряют сознание.

18 мая 2020 года сообщалось, что немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса.

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