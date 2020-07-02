Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 2 июля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 2 июля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 10 741 482, смертей ‒ 517 146, а выздоровлений ‒ 5 514 374. В Украине же выявлено 45 887 инфицированных, зарегистрировано 1 185 смертей и 20 053 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 2 699 658 (смертей ‒ 128 184), Бразилии ‒ 1 448 753 (60 632), России ‒ 660 231 (9 668), Индии ‒ 604 641 (17 834), Великобритании ‒ 314 992 (43 991), Перу ‒ 288 477 (9 860), Чили ‒ 282 043 (5 753), Испании ‒ 249 659 (28 363), Италии ‒ 240 760 (34 788), Иране ‒ 232 863 (11 106), Мексике ‒ 231 770 (28 510), Пакистане ‒ 217 809 (4 473), Франции ‒ 203 640 (29 878), Турции ‒ 201 098 (5 150), Саудовской Аравии ‒ 197 608 (1 752), Германии ‒ 196 370 (9 004), ЮАР ‒ 159 333 (2 749), Бангладеш ‒ 153 277 (1 926), Канаде ‒ 106 304 (8 676), Колумбии ‒ 98 090 (3 488), Катаре ‒ 97 897 (118) и Китае ‒ 84 825 (4 641).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 1 июля 2020 года стало известно, какие страны открыли границы для украинцев на фоне пандемии коронавируса.

А 2 июля 2020 года сообщалось, что в мире разрабатывают уже 141 вакцину от коронавируса.

Читайте также статью: «Тонкая, едва уловимая связь коронавируса и Негромайдана в США».