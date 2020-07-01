Глава НБУ Смолий подал в отставку, честно признавшись в собственной слабости

Главное: Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. Свое решение оставить должность он объяснил неспособностью руководить регулятором в условиях политического давления.

Детали: Глава Нацбанка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

Как сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook, свое решение об отставке Яков Смолий объяснил «систематическим политическим давлением», которое оказывается на регулятор.

По словам Якова Смолия, в таких условиях он не может эффективно выполнять возложенные на него обязанности по руководству деятельностью Нацбанка и взаимодействию с другими государственными органами.

«Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине», ‒ подчеркнул Яков Смолий.

В тему: 18 января 2020 года мы писали, что в Нацбанке решили не помогать налоговикам «кошмарить» физлиц-предпринимателей.