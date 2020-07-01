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Наместник Ионинского монастыря рассказал о том, как стал монахом

Наместник Ионинского монастыря рассказал о том, как стал монахом

Главное: Человек, желающий, посвятить свою жизнь Богу, должен сам сделать выбор, прислушавшись к себе. Об этом рассказал архиепископ УПЦ Иона.

Детали: Глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам молодёжи и наместник Троицкого Ионинского мужского монастыря поделился своей историей принятия монашества.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом архиепископ Иона (Черепанов) рассказал в интервью «ФОМА в Украине».

«Когда я решил оставить учебу и поступить в Киево-Печерскую Лавру послушником, практически никто не одобрял этот мой шаг, очень мало людей отнеслись к этому сочувственно. Потому, думаю, любой священник, к которому придёт молодой человек с подобным вопросом, скажет: „Сначала доучись, а потом будет видно“. У меня было такое желание, что никакими советами его изменить уже было нельзя. Я начал помогать в Лавре ещё на первом курсе института. Это было в 1990 году. И два года я ждал, терпел. Я каждую свободную минуту стремился проводить в Лавре, по мере своих сил помогая братии. И у меня за эти два года созрело настолько непреодолимое желание, что никакие советы меня уже остановить не могли. И я сделал тот шаг, о котором нисколько не жалею, и всегда благодарю Господа», — рассказал владыка.

Он рассказал, что постоянно стремился вернуться в монастырь.

«Я по себе знаю, что каждая минута, проведённая вне монастыря, была для меня страданием, и я как „елень на источники водные“ (Пс. 41:2) стремился вновь и вновь попасть в святую Лавру. Поэтому, я очень понимаю молодых людей, которые имеют такую же ревность... Есть желание — Господь поможет, обязательно укрепит и благословит», — вспомнил архиерей.

По его словам, человеку при желании послужить Богу в монастыре, необходимо прислушаться к себе и самостоятельно сделать правильный выбор.

«Если человек действительно искренне хочет жить с Богом, быть в монастыре, следовать по тому пути, который не может ему дать мир, то, конечно, я такого человека поддержу и пожелаю ему помощи Божией в этой решимости. Пусть он сам выбирает, и сам же отвечает за свои поступки, сам радуется о правильном выборе или скорбит о неправильном. За него советчики этого не сделают. И если у него есть горение, то он должен сделать этот решительный шаг, уповая на Господа и Его всесильную помощь», — посоветовал архиепископ Иона.

В тему: Епископ УПЦ объяснил, как отличить духовно полезное кино от вредных для души фильмов.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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