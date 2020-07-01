Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Неожиданно умер актер из фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс»

Неожиданно умер актер из фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс»

Главное: Скончался известный актер Виктор Проскурин. Ему было 68 лет.

Детали: Во вторник, 30 июня, скончался известный советский актер Виктор Проскурин. Ему было 68 лет.

О смерти артиста сообщила его супруга Ирина Хонда.

Она отметила: «Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть».

Ранее Виктор Проскурин переболел онкологией, но заявлял, что излечился от страшной болезни.

Справка:

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в Атбасаре (Казахская ССР).

Уже в 18 лет он снялся в фильме «Белорусский вокзал». После были такие известные картины как «Большая перемена», «12 стульев», «ТАСС уполномочен заявить…», «Жестокий романс» и многие другие ленты.

В тему 30 июня 2020 года сообщалось, что в уголовном деле Ефремова появился новый потерпевший.

5 июня 2020 года стало известно, что в Подмосковной больнице от коронавируса умер один из самых известных комиков советского кинематографа.

Тэги: СССР, мир, актер, кино, культура

Комментарии

Статьи

01.07.20 08:00

Павлик Морозов, советский святой

Автор: Товарищ Краснов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
25.06.20 20:10

Про потоп на западной Украине, бесконтрольную вырубку лесов и старые гуцульские грабли

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Продюсер фильма «Где ты, Адам?»: Мы со страхом ожидали цензуры...
30.06.20 22:22

Продюсер фильма «Где ты, Адам?»: Мы со страхом ожидали цензуры...

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 30 июня 2020 года

Главные новости за 30 июня 2020 года
30.06.20 19:00
1500
Последние новости
01.07.20 08:01

Неожиданно умер актер из фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс»
30.06.20 22:06

Ученые раскрыли тайну извержения подводных вулканов
30.06.20 21:07

В уголовном деле Ефремова появился новый потерпевший
30.06.20 20:13

Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
30.06.20 19:27

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 30 июня 2020
30.06.20 19:00

Главные новости за 30 июня 2020 года
30.06.20 17:54

Митрополит УПЦ рассказал, какие этапы душа должна пройти на пути к Богу
Фото и Видео
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Кратковременный дождь вызвал настоящее наводнение в Одессе
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
Экс-депутат Онищенко: Байден и Сорос используют деньги, которые они заработали грязным путем в Украине
В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
В Минздраве бьют тревогу, и не только из-за коронавируса
«Под наркотиками?»: странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников
«Под наркотиками?»: странное видео Бритни Спирс озадачило ее поклонников
Митрополит Антоний объяснил, что общего у древних язычников и современных атеистов
Митрополит Антоний объяснил, что общего у древних язычников и современных атеистов
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
NASA создало высокотехнологичное средство для борьбы с коронавирусом
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Неизвестные пригрозили отрезать голову Джеффу Безосу: сотрудников Amazon уже начали «отстреливать»
Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»
Японцы создали очень необычную социальную сеть
Японцы создали очень необычную социальную сеть
На Львовщине молния ударила в женщину через розетку
На Львовщине молния ударила в женщину через розетку
fraza.com
Новости блогосферы
29.06.20 15:40

Гомосексуализм, Украинский католический университет, Супрун и Сорос. Что между ними общего?
26.06.20 14:33

Почему западные грантовые СМИ, после избиения активиста партии Шария, засунули язык в одном место?
18.06.20 19:45

«Святой» наркоман Флойд и культ «небесной сотни»
17.06.20 22:56

О мамочках потрошителей

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.