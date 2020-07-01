Неожиданно умер актер из фильмов «Большая перемена» и «Жестокий романс»

Главное: Скончался известный актер Виктор Проскурин. Ему было 68 лет.

Детали: Во вторник, 30 июня, скончался известный советский актер Виктор Проскурин. Ему было 68 лет.

О смерти артиста сообщила его супруга Ирина Хонда.

Она отметила: «Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть».

Ранее Виктор Проскурин переболел онкологией, но заявлял, что излечился от страшной болезни.

Справка :

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в Атбасаре (Казахская ССР).

Уже в 18 лет он снялся в фильме «Белорусский вокзал». После были такие известные картины как «Большая перемена», «12 стульев», «ТАСС уполномочен заявить…», «Жестокий романс» и многие другие ленты.

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