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В столичном ресторане в первый же день после открытия бизнесмена «обчистили» на 100 тысяч

В столичном ресторане в первый же день после открытия бизнесмена «обчистили» на 100 тысяч

Главное: В столичном ресторане известной сети «Хачапури и вино» карманники обокрали посетителя на 100 тысяч гривен. Случилось это в первый же день открытия после карантина.

Детали: В первый день открытия ресторанных залов для посетителей после карантина в помещении грузинского ресторана известной сети «Хачапури и вино» на улице Московской карманники обокрали бизнесмена. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне, 24 июня, вечером. Там обокрали посетителя-бизнесмена, владеющего фирмой по продаже электроники.

Пока коммерсант ужинал, за соседний столик к нему подсели несколько человек кавказской наружности. Они улучили момент, когда их жертва потеряет бдительность, и вытащили из его саквояжа около 100 тысяч гривен.

Воры успели скрыться до того, как потерпевший заметил кражу и вызвал полицию. Злоумышленников пока не нашли.

В тему: 18 декабря 2018 года в столичном ресторане «Компот» двое неизвестных кавказской наружности украли сумку, в которой находилось 160 тысяч долларов.

Тэги: Киев, общество, ресторан, вор, карманники

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