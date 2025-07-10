Марко Рубио

Европа исчерпала свои скромные запасы вооружений, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии.
Трамп сделал важное заявление по поводу оружия для Украины
ВСУ выявили замысел врага: на востоке РФ стянуты 100 тысяч солдат на одно направление
В Киеве задержали китайских шпионов, которые охотились за «Нептунами»
ЦРУ заявило о применении химического оружия в Украине
CNN обнародовал аудиозаписи с угрозами Трампа «разбомбить Москву к чертям»
С начала полномасштабной войны в Украине выявлено до 500 фактов торговли людьми
США поставят Украине оборонное оружие, — Трамп
Киев закрыт для грузового транспорта. Полиция объяснила, как действовать водителям
Москва передала Турции сигнал о готовности к переговорам с Украиной
Трамп пообещал Зеленскому поддержку США «настолько долго, насколько смогут», — WSJ