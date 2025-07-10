Марко Рубио

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Трамп сделал важное заявление по поводу оружия для Украины

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В конце рабочей недели украинцев ждет жаркая погода с дождями

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В Киеве отказались использовать израильскую локализованную систему оповещения об угрозах

09.07.25 23:09

Трамп сделал важное заявление по поводу оружия для Украины

09.07.25 13:50

ВСУ выявили замысел врага: на востоке РФ стянуты 100 тысяч солдат на одно направление

09.07.25 13:23

В Киеве задержали китайских шпионов, которые охотились за «Нептунами»

09.07.25 12:19

ЦРУ заявило о применении химического оружия в Украине

09.07.25 10:54

CNN обнародовал аудиозаписи с угрозами Трампа «разбомбить Москву к чертям»

09.07.25 10:50

С начала полномасштабной войны в Украине выявлено до 500 фактов торговли людьми

09.07.25 09:35

США поставят Украине оборонное оружие, — Трамп

08.07.25 12:55

Киев закрыт для грузового транспорта. Полиция объяснила, как действовать водителям

08.07.25 11:41

Москва передала Турции сигнал о готовности к переговорам с Украиной

08.07.25 10:58

Трамп пообещал Зеленскому поддержку США «настолько долго, насколько смогут», — WSJ