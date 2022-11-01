Виталий Кличко

01.11.22 10:47

В Кропивницком УПЦ передала гуманитарную помощь нуждающимся

01.11.22 10:40

Стало известно, какой будет инфляция в Украине в 2023-м году

01.11.22 10:21

На Тернопольщине митрополит УПЦ освятил часовню и поклонный крест

01.11.22 10:17

Украинцам рассказали, сколько будет стоить доллар в следующем году

01.11.22 10:05

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 72 470 солдат

01.11.22 09:58

Стало известно, где сегодня украинцы будут сидеть без электричества

01.11.22 09:50

Что делать, если пропала мобильная связь? Алгоритм действий

01.11.22 09:41

Погода в ноябре 2022 будет похожа на репетицию зимы - морозы и снег

01.11.22 09:26

Клинтон хочет засудить Трампа на миллион долларов

01.11.22 08:46

Сунак готовит британцам неприятный сюрприз