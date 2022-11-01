Виталий Кличко

Энергоснабжение в Киеве восстановили. Но отключения применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, – значительный.
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