Я приобрел Twitter не чтобы заработать денег, я сделала это в попытке помочь человечеству, которое я люблю.
Источник: Twitter
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