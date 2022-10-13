Алексей Чернышев

Отопительный сезон начнется вовремя, без перенесений и изменений! Он начнется, как и планировали: как только в течение трех дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C. Даже погода на нашей стороне.
Источник: пресс-служба министерства
Отопительный сезон начнется вовремя, без перенесений и изменений! Он начнется, как и планировали: как только в течение трех дней среднесуточная температура будет ниже +8 °C. Даже погода на нашей стороне.
Источник: пресс-служба министерства
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