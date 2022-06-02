Я хочу обратиться с просьбой (к президенту РФ Владимиру Путину): остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие.
Источник: Reuters
Я хочу обратиться с просьбой (к президенту РФ Владимиру Путину): остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие.
Источник: Reuters
Отбор на чемпионат мира в Катаре: эксперты оценили шансы Украины и Уэльса
Погода меняется: в выходные в Украине ожидаются грозовые дожди
Украинцам рассказали, как перевозить валюту через границу
ВОЗ бьет тревогу из-за ситуации с коронавирусом в КНДР
Число пострадавших от войны в Украине детей продолжает расти
Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
В приложении Дия появится еще одна важная услуга
В УПЦ рассказали, как сохранить радость Пасхи
Митрополит Антоний рассказал, почему важно контролировать свои слова
Названо число пропавших без вести детей с начал войны в Украине
Сборная Украины обыграла Шотландию в плей-офф квалификации ЧМ-2022
В приложении Дия появится еще одна важная услуга
В Кремле назвали условие, при котором возможна встреча Путина с Зеленским
В Мариуполе два месяца нет ни питьевой воды, ни еды, — Бойченко
Германия поставит Украине свою самую современную систему ПВО
В СНБО объяснили, почему ПВО не всегда срабатывает
В России заявили, что хотят присоединить Донбасс и еще две области Украины
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 30,7 тысяч солдат
ЕС не думает о седьмом пакете санкций против России
Киев активно готовится к возможному повторному наступлению врага
Зеленский предупредил о взрывном росте цен
В июне ожидаются сразу несколько магнитных бурь
Кабмин позволил еще некоторым мужчинам призывного возраста покидать Украину
В Украине продлили карантин из-за коронавируса
Над Джонсоном нависла угроза отставки из-за алкоголя
Кабмин нашел выход из топливного кризиса
В России заявили, что хотят присоединить Донбасс и еще две области Украины
Эффективность вакцинации от коронавируса стремительно уменьшается
Украина намекает Венгрии, что нефтепровод «Дружба» может сломаться
В Минобороны предупредили о вечной угрозе Киеву со стороны России
Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине