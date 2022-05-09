Денис Шмыгаль

В принципе нам достаточно своей добычи (газа), чтобы обеспечить потребности населения.
Источник: РБК-Украина
В принципе нам достаточно своей добычи (газа), чтобы обеспечить потребности населения.
Источник: РБК-Украина
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