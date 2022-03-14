Владимир Зеленский

Мы проходим самое страшное испытание в нашей истории, в нашей жизни.
Источник: обращение
Появилось объяснение решению Путина вторгнуться в Украину
Из-за войны в Украине обесточены более тысячи населенных пунктов
Жертвами войны в Украине стали уже 90 детей
Россия якобы просит Китай помочь в войне с Украиной
НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличной валюты
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях россиян на 14 марта
Завод «Антонов» в Киеве подвергся обстрелу
В дом на Оболони попала ракета
Стало известно, какие гуманитарные коридоры открыты в Украине 14 марта
Предстоятель УПЦ призвал протянуть друг другу руку любви
Россия якобы просит Китай помочь в войне с Украиной
НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличной валюты
Стало известно, какие гуманитарные коридоры открыты в Украине 14 марта
Названы самые горячие точки на фронтах
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
Продолжения войны с Украиной хочет всего два человека, – разведка
Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
Россия готовит авиаудары по территории Беларуси, — Резников
На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
Россияне готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
Стало известно, жители каких регионов получат от государства по 6,5 тыс. гривен
США, НАТО, ЕС и «Большая семерка» готовят новые санкции против Путина
На Ивано-Франковщине СБУ требует от священника УПЦ «самоликвидировать» свой приход
В ООН запретили сотрудникам называть войной агрессию РФ против Украины
Россия может остаться и без сигарет
В Василькове уничтожили аэропорт
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии