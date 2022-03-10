Олег Устенко

Что действительно необходимо сделать, так это ввести полное эмбарго по всему миру на российскую нефть и газ. Это кровавые деньги.
Источник: The New York Times
Что действительно необходимо сделать, так это ввести полное эмбарго по всему миру на российскую нефть и газ. Это кровавые деньги.
Источник: The New York Times
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