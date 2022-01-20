Дмитрий Кулеба

Он (президент РФ Владимир Путин) сам не знает, пойдет ли на шаги, которыми нас пугает.
Источник: брифинг
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