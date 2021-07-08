Тедрос Аданом Гебреисус

С моральной, эпидемиологической или экономической точки зрения настало время для того, чтобы мир объединился для коллективной борьбы с этой пандемией.
Источник: ВОЗ
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