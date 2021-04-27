Пошли со мной в туалет, я там тебе расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек? Дебил, блин.
Источник: «Сегодня»
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