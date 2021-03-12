Игорь Шевченко

Nexta — вы просто трусливые пид***сы. Все, кто на Батьку льют эту ложь, конченные мудаки и выродки. Лукашенко от Народа, и для Народа. И мы вместе, вам еще покажем, как миром править во благо простого Народа.

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