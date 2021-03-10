Игорь Эйдман

Британская королевская семья — самые высокооплачиваемые актеры нашего времени. Реалити-шоу, которое они разыгрывают, смотрит весь мир.
Источник: Facebook
Какие потрясения пророчит нам Гордон?
«Отпраздновали распитием шампанского в аудитории»: в столичном вузе торжественно открыли туалет
Дедушка-геймер из Китая удивил Интернет
В Виннице пьяная горе-мать потеряла сына на остановке
Главные новости за 10 марта 2021 года
Управделами УПЦ рассказал, почему важно благодарить Бога
Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия
В Крыму решили судиться с Киевом из-за «водной блокады»
Российскую вакцину «Спутник V» одобрили почти полсотни стран. Особенно она популярна в Африке
В Киеве еще одна девушка выбросилась из окна. Спасти ее не удалось
Эксперты оценили шансы «Шахтера» выстоять в Риме
Главные новости за 10 марта 2021 года
В Кабмине рапортуют о готовности Украины к третьей волне коронавируса
В России резко «закончился» Интернет
В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие
Украинцев готовят к чему-то очень серьезному
В Тернополе двое детей наглотались таблеток и попали в больницу
В Украине зафиксирован огромный скачок смертности от коронавируса
Главные новости за 9 марта 2021 года
В Минздраве назвали условие для введения полного локдауна
На Днепропетровщине подросток наглотался таблеток и запил их алкоголем
Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь для богослужений
В Кривом Роге процветает подростковое насилие
Стало известно, когда кофе вредит здоровью
Вокруг Оксаны Марченко объединятся лидеры общественного мнения, поскольку она несет в массы месседж прощения, -- СМИ
Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны
Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек
Оксана Марченко поддержала журналистов незаконно закрытых властью телеканалов
Стало известно, каким будет курс гривны после праздничных выходных
Группа ученых спрогнозировала сроки вымирания почти всего живого на Земле
Украинцев «обяжут» знать английский язык
Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
Изнасилование Зеленским
Зеленский становится опасным для общества