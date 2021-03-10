Игорь Эйдман

Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно

Что нас ждет сразу после смерти?

Масоны раскрыли свой самый главный секрет

Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»

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Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

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