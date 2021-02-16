Алексей Арестович

Я уже не говорю, как вы себя ведете, куда вы скатываетесь. Внешность президента вы обсуждаете. ... Вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУ-шной такой.
Источник: «Свобода слова»
Я уже не говорю, как вы себя ведете, куда вы скатываетесь. Внешность президента вы обсуждаете. ... Вы же до уровня женской общаги опустились, ПТУ-шной такой.
Источник: «Свобода слова»
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