Александр Лукашенко

Наша планета постепенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь спичку и планета взорвется.
Источник: YouTube
Наша планета постепенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь спичку и планета взорвется.
Источник: YouTube
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