Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фото-Новости > Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»

Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»

Агата Кловская
13.12.25 11:27
178
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»

Мексиканская 33-летнюю блогершу Марию Магдалину нашли мертвой около дома в Таиланде, где она жила последние несколько месяцев. Рассматривается несколько версий — от суицида до убийства, пока полиция проводит расследование.

Если открыть соцсети девушки, которая изменилась из-за многочисленных пластических операций, то можно увидеть, что один из последних постов посвящен заключительной сцене из фильма «Шоу Трумана» 1998 года. В ней персонаж Джима Кэрри произносит: «А если я вас не увижу, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи».

Настоящее имя Марии Магдалины — Дениз Ивонн Джарвис Гонгора. Когда она прославилась в середине 2010-х, то рассказывала про свою строгую религиозную семью — причем, доходило до того, что мама и папа запрещали ей в детстве смотреть диснеевские фильмы. Уже в 17 лет она пошла подрабатывать стриптизершей, а по достижении совершеннолетия отправилась в эскорт. В эпоху социальных сетей девушка начала публиковать откровенный контент в социальных сетях, а позже завела личный профиль на популярной платформе OnlyFans. Она с удовольствием рассказывала, как легла под нож пластического хирурга в 21 год и увеличила грудь, правда, сделала это не слишком удачно. За эти годы она сделала бесчисленное количество операций, например, подтянула брови, пересадила жир, была и липосакция, а также ринопластика и, конечно, увеличение груди. В какой-то момент одна молочная железа девушки превратилась в один большой шар — который лопнул.

Тэги: Ивонн Джарвис Гонгора, Мария Магдалина

Комментарии

Статьи

11.12.25 12:23

Как Восточная Украина выбирала окружение Януковича

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.12.25 16:54

В школах Израиля вводят запрет на мобильные телефоны

12.12.25 16:19

Трамп формирует новую коалицию для противостояния Китаю, — Politico

12.12.25 15:33

В Австралии впервые в мире запретили соцсети для детей до 16 лет

12.12.25 14:50

В США провалился импичмент Трампу

12.12.25 14:39

У НАТО нет плана на случай выхода США, — Politico

12.12.25 13:46

Трамп хочет вывести четыре страны из ЕС, — СМИ

12.12.25 13:24

В Дії появится новая полезная функция для водителей

12.12.25 12:40

ЕС согласовал изменение правил в отношении активов РФ

12.12.25 12:20

Рютте оценил военный потенциал России

12.12.25 12:17

Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности

12.12.25 09:43

В мирном плане предусмотрен выход РФ из трех областей, — Зеленский

12.12.25 09:39

ВСУ за сутки уничтожили 1400 солдат РФ. Сводка за 12 декабря

11.12.25 13:24

Военный билет в «Резерв+» сделали основным

11.12.25 11:25

Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники

11.12.25 10:11

Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле

11.12.25 09:34

Украина передала США ответ на последний проект мирного плана, — СМИ

11.12.25 09:16

В «Укрэнерго» показали графики отключений на 11 декабря, но без количества очередей

10.12.25 15:46

В Украине значительно возросло количество гражданских жертв, — ООН

10.12.25 12:50

В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, — СМИ

09.12.25 11:42

Зеленский назвал четыре наиболее чувствительных вопроса мирного плана США

08.12.25 14:03

Зеленский сделал свежее заявление по мирным переговорам

08.12.25 12:23

Буданов рассказал о прослушке Кремля

09.12.25 13:27

Украина и Европа имеют «много карт», — Макрон

08.12.25 11:46

Во Львовской области произошло странное преступление

08.12.25 16:30

Американцы нашли бактерию, которой собаки могут заражать человека

08.12.25 14:34

Озвучена текущая ситуация с гриппом и ОРВИ в Украине

08.12.25 13:11

Маск призвал… развалить ЕС

08.12.25 12:45

В Кремле сделали ряд заявлений по мирным переговорам

08.12.25 13:48

Президент Чехии заговорил о сбивании самолетов РФ

Фото и Видео
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди