Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»

Мексиканская 33-летнюю блогершу Марию Магдалину нашли мертвой около дома в Таиланде, где она жила последние несколько месяцев. Рассматривается несколько версий — от суицида до убийства, пока полиция проводит расследование.

Если открыть соцсети девушки, которая изменилась из-за многочисленных пластических операций, то можно увидеть, что один из последних постов посвящен заключительной сцене из фильма «Шоу Трумана» 1998 года. В ней персонаж Джима Кэрри произносит: «А если я вас не увижу, добрый день, добрый вечер и спокойной ночи».

Настоящее имя Марии Магдалины — Дениз Ивонн Джарвис Гонгора. Когда она прославилась в середине 2010-х, то рассказывала про свою строгую религиозную семью — причем, доходило до того, что мама и папа запрещали ей в детстве смотреть диснеевские фильмы. Уже в 17 лет она пошла подрабатывать стриптизершей, а по достижении совершеннолетия отправилась в эскорт. В эпоху социальных сетей девушка начала публиковать откровенный контент в социальных сетях, а позже завела личный профиль на популярной платформе OnlyFans. Она с удовольствием рассказывала, как легла под нож пластического хирурга в 21 год и увеличила грудь, правда, сделала это не слишком удачно. За эти годы она сделала бесчисленное количество операций, например, подтянула брови, пересадила жир, была и липосакция, а также ринопластика и, конечно, увеличение груди. В какой-то момент одна молочная железа девушки превратилась в один большой шар — который лопнул.