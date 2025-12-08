Президент Чехии заговорил о сбивании самолетов РФ

Европа в будущем будет строже реагировать на провокации РФ и вполне может пойти на сбитие российского дрона или самолёта. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью The Sunday Times.

По его словам, нерешительность западных лидеров проявляется в ненадлежащей реакции на нарушение воздушного пространства российскими дронами и самолётами. Москва видит эти пробелы в европейской безопасности и пользуется ими.

Однако чешский лидер убеждён, что в НАТО есть веские основания для того, чтобы дать гораздо более жёсткий отпор, чем это было ранее.

«Я считаю, что если эти нарушения будут продолжаться, наступит момент, когда нам придётся применить более жёсткие меры, в частности, вероятно, (придётся) сбить российский самолёт или беспилотник. Россия не допустила бы повторения нарушений своего воздушного пространства. И мы должны поступить так же», — подчеркнул он.

Он добавил, что эти нарушения являются намеренными, хорошо спланированными и направленными на достижение нескольких целей.

«Одной из них является демонстрация того, что Россия может это сделать. Второй — проверка нашей системы противовоздушной обороны. Но это также проверка нашей решимости действовать в порядке самообороны», — добавил он.

