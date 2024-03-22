Теракт в московском «Крокус Сити Холл»: 40 погибших и сотни раненых

Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник». В здании произошел взрыв и начался пожар.

40 человек погибли и более 100 ранены в результате стрельбы в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщают росСМИ.

Во время стрельбы в «Крокус Сити Холл» могли находиться 6200 человек.

Предварительно, задержан один из нападавших.

Концертный директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский сказал, что всех участников группы удалось вывести из зала, также были эвакуированы зрители.

Очевидцы сообщают, что в Москве сейчас многие заведения выгоняют всех посетителей и закрываются. Пишут также, что из торговых центров Питера эвакуируют людей.