Кристина Пышкова: Мисс Мира стала представительница Чехии

Неизвестные дроны «остановили» работу одного из крупнейших НПЗ в России
Один из населенных пунктов в Курской области перешел под контроль российских освободительных сил
В российском Иваново рухнул Ил-76
В ряде регионов РФ гремели взрывы. Под ударом оказались НПЗ и нефтебаза
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 425 890 солдат
Добровольцы «Сибирского батальона» и легиона «Свобода России» прорвали границу в Белгородской и Курской областях
Макрон с четвертой попытки все же попытается приехать в Украину
Украинским военным на передовой могут удвоить выплаты
Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму
В Европе заговорили о подготовке к выходу США из НАТО