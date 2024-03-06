Фьюри обозвал Усика кроликом

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) по прибытии в Саудовскую Аравию в рамках подготовки к предстоящему поединку с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) встретился с Турки Аль аш-Шейхом, Криштиану Роналду, Франсисом Нганну и Энтони Джошуа.

«Турки Аль аш-Шейх, Криштиану Роналду, Франсис Нганну, Энтони Джошуа с Цыганским королем. Я хочу драться с победителем после того, как я разобью кролика», – написал Фьюри.

Отметим, что Фьюри собирается посетить бой Джошуа против Нганну, который состоится 8 марта.

Напомним, Фьюри рассказал, за сколько раундов нокаутирует Усика.