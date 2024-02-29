Симург Сарсылмаз: модель баллотируется на пост главы района в Турции

Модель Симург Сарсылмаз стала кандидатом на пост главы района Кайнартепе в турецком Баглар Диярбакыра. Местные выборы в стране пройдут 31 марта.

Симург Сарсылмаз сказала, что делает это ради представительниц прекрасного пола. Симург Сарсылмаз подчеркнула, что приняла такое решение, чтобы спасти женщин от тяжелого положения, в котором они находятся, и помочь им вновь обрести силу.

Модель Симург Сарсылмаз также опубликовала предвыборную повестку на своей странице в соцсети и обратилась к гражданам, проживающим в вышеуказанном квартале с призывом проголосовать за нее.