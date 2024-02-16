Меган Фокс: неудачно пошутила про Украину и попала в скандал

В Instagram актриса и модель Меган Фокс опубликовала серию снимков после финала Super Bowl в компании своего бойфренда Machine Gun Kelly и Тейлор Свифт.

«О Боже, посмотрите, как я изменилась... Хотя, лучше не смотрите. Вообще, это лишь затененная фотография с мобильника, где я выгляжу как украинская надувная кукла. На деле же я выгляжу как те супердорогие силиконовые секс-куклы, которые можно купить только в Японии», — написала Меган Фокс.

Такое сравнение задело некоторых поклонниц Меган Фокс. В комментариях украинки обвинили актрису в ксенофобии.

Меган Фоксн не стала редактировать пост, а лишь ответила на один из комментариев, отметив, что так пошутила.

«Господи... да я НЕ ЭТО имела в виду. Украинские женщины горячие, так что в моем воображении надувные куклы тоже были бы горячими. Просто дайте девушке пошутить, ради всего святого», — написала Меган Фокс.