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Фото-Новости > Меган Фокс: неудачно пошутила про Украину и попала в скандал

Меган Фокс: неудачно пошутила про Украину и попала в скандал

Агата Кловская
16.02.24 09:19
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Меган Фокс: неудачно пошутила про Украину и попала в скандал
В Instagram актриса и модель Меган Фокс опубликовала серию снимков после финала Super Bowl в компании своего бойфренда Machine Gun Kelly и Тейлор Свифт.
 
«О Боже, посмотрите, как я изменилась... Хотя, лучше не смотрите. Вообще, это лишь затененная фотография с мобильника, где я выгляжу как украинская надувная кукла. На деле же я выгляжу как те супердорогие силиконовые секс-куклы, которые можно купить только в Японии», — написала Меган Фокс.
 
Такое сравнение задело некоторых поклонниц Меган Фокс. В комментариях украинки обвинили актрису в ксенофобии.
 
Меган Фоксн не стала редактировать пост, а лишь ответила на один из комментариев, отметив, что так пошутила.
 
«Господи... да я НЕ ЭТО имела в виду. Украинские женщины горячие, так что в моем воображении надувные куклы тоже были бы горячими. Просто дайте девушке пошутить, ради всего святого», — написала Меган Фокс.
 
 

Тэги: Меган Фокс

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