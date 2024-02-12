Главу МИД Украины Кулебу покусала собака

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что его покусала чужая собака. Об этом он написал в Instagram.

Неприятное происшествие постигло чиновника во время прогулки с собаками вечером 11 февраля.

«Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И при случае на меня», — поделился министр.

Он поблагодарил врачей Александровской больницы, которые его «подготовили».

«Собак надо любить, но и держать на поводках», — призвал глава украинского МИД.

Напомним, у Байдена возникли серьезные проблемы с собакой.