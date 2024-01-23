Джулия Шнелле: немка впервые стала «Миссис мира»

Женщина из Германии впервые победила в конкурсе «Миссис мира». 38-летняя Джулия Шнелле из земли Гессен заняла первое место в конкурсе, который проходил в Лас-Вегасе.

Джулия Шнелле - мать двоих детей, работает детским психологом в небольшом городе Нистеталь в пригороде Касселя.

Организаторы конкурса, который проводится с 1984 года, сообщили, что нашли аккаунт Джулии Шнелле в Instagram и предложили ей принять участие в мероприятии.