Настя Митина: украинская модель попала в скандал из-за откровенных фото с тризубом

Украинская модель «ню» Настя Митина опубликовала фото, где прикрыла соски и промежность украинской государственной символикой. Автор фотографий — известный норвежский фотограф в жанре ню Петтер Хегре.

Фотосессия Анастасии Митиной, судя по всему, сделана была еще несколько месяцев назад и была удалена из Сети, но сейчас всплыла в телеграм-каналах.

Как пишут СМИ, многих военных возмутили фото «ню» Насти Митиной. К примеру, офицер с позывным «Алекс» заявил, что военные видели весь ужас и «такую кучу смертей за то, чтобы этот флаг мог висеть на флагштоке».

Анастасия Митина родом из Одессы. Местом жительства указала Тенерифе, Испания. Псевдоним Анастасии Митиной — Anna Ralphs.