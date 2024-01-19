В Одессе обрушилась часть здания больницы

В Одессе сегодня, 19 января, произошел обвал части стены циркульного корпуса инфекционной больницы. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Здание является памятником архитектуры национального значения, находится в крайне неудовлетворительном и аварийном состоянии, по меньшей мере 5 лет не эксплуатируется.

Отмечается, что в результате обрушения пострадавших нет.

Как отметил первый заместитель городского головы Александр Филатов, специалистами профильных служб мэрии и учеными Одесской государственной академии строительства и архитектуры будет проведено обследование здания и даны рекомендации по первоочередным действиям.

«Учитывая то, что здание является памятником архитектуры национального значения, любые работы будут согласовываться с соответствующими государственными органами», — добавили в горсовете.

Напомним, в самом центре Одессы второй раз за месяц обрушился один и тот же дом.