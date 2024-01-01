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«Мадонна с розой» Рафаэля частично написана другим художником, - исследование ИИ

Агата Кловская
01.01.24 14:17
172
«Мадонна с розой» Рафаэля частично написана другим художником, - исследование ИИ

Главное: Знаменитая картина Рафаэля «Мадонна с розой» частично написана другим художником. Таковы результаты анализа картины нейросетью.

Детали: 500-летняя картина «Мадонна с розой», которую считали шедевром Рафаэля, частично является работой другого художника. Таковы результаты исследования, в ходе которого использовался искусственный интеллект. 

Команда исследователей под руководством ученых из английского университета Брэдфорда использовала искусственный интеллект, чтобы определить, что лицо св. Иосифа на картине «Madonna della Rosa » («Мадонна с розой») было написано кем-то другим, а не знаменитым мастером эпохи Возрождения. 
 
Хасан Угайл, директор Центра визуальных вычислений и интеллектуальных систем в Университете Брэдфорда, рассказал, что он разработал алгоритм для распознавания подлинных картин Рафаэля с точностью 98%. Он анализирует 4000 параметров, таких, как мазки кисти, цветовая палитра и оттенки, чтобы определить, является ли картина подлинным Рафаэлем, объяснил Угейл. 
 
«Мадонна делла Роза», которая висит в Музее Прадо в Мадриде, уже давно является предметом споров, сообщил соавтор исследования Хауэлл Эдвардс, почетный профессор молекулярной спектроскопии в Университете Брэдфорда. 
 
«Некоторые ценители считают, что качество композиции и живописи Мадонны, Младенца и Святого Иоанна намного превосходит качество фигуры Святого Иосифа, который, по их мнению, был добавлен учениками как своего рода второстепенная мысль», — сказал Эдвардс. 
 
«Анализ нашей работы программой искусственного интеллекта убедительно продемонстрировал, что, хотя три фигуры – Мадонны, Младенца Христа и Святого Иоанна Крестителя – однозначно написаны Рафаэлем, фигура Святого Иосифа не написана им и была создана кем-то другим», — добавил Эдвардс. 
 
Результаты исследования уже вызвали критику со стороны некоторых историков искусства, которые, по словам Угайла, «немного пренебрежительно» отнеслись к исследованию. 
 
Справка: Рафаэль — один из самых известных художников эпохи Возрождения, живший с 1483 по 1520 год. Великий итальянец наиболее известен такими работами, как фреска «Афинская школа» и «Сикстинская Мадонна». 
 

Madonna della Rosa (Мадонна с розой)

Тэги: искусство, Рафаэль, культура

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