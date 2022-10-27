Под Киевом женщина в почтовом ящике нашла гранату

Главное: В Киевской области женщина у себя в почтовом ящике нашла гранату. На место происшествия работали сотрудники Броварского районного управления полиции совместно с взрывотехниками.

Детали: В Броварском районе местная жительница обнаружила взрывоопасный предмет в почтовом ящике. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в среду, 26 октября.

«На место происшествия прибыли сотрудники Броварского районного управления полиции совместно с взрывотехниками. При осмотре почтового ящика была обнаружена и изъята боевая граната РГД-5 и взрыватель типа УЗРГМ», — говорится в сообщении.

Полиция расследует обстоятельства инцидента и призывает граждан обращаться на линию 102 при обнаружении взрывоопасных предметов.

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