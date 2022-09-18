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Фото-Новости > Украинские ученые вывели коноплю, из которой можно делать бронежилеты и порох

Украинские ученые вывели коноплю, из которой можно делать бронежилеты и порох

Агата Кловская
17.09.22 17:58
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Украинские ученые вывели коноплю, из которой можно делать бронежилеты и порох

Главное: Украинские ученые вывели сорт конопли, из которой можно делать бронежилеты и не только.

Детали: Ученые Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) вывели новый сорт посевной конопли, получивший название «София», который можно использовать в военной отрасли. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Ученые отметили, что конопля — основа для производства пороха и не уступает синтетическому кевлару, из которого изготавливают бронежилеты.

 

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»

Тэги: ученые, наука, конопля, война в Украине

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