Украинские ученые вывели коноплю, из которой можно делать бронежилеты и порох

Главное: Украинские ученые вывели сорт конопли, из которой можно делать бронежилеты и не только.

Детали: Ученые Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) вывели новый сорт посевной конопли, получивший название «София», который можно использовать в военной отрасли. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Ученые отметили, что конопля — основа для производства пороха и не уступает синтетическому кевлару, из которого изготавливают бронежилеты.

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