Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта на Харьковщине

Главное: Минобороны России показало карту с новой линией фронта на Харьковщине. Она проходит по Осколу и Оскольскому водохранилищу вплоть до границы с РФ.

Детали: Минобороны России показало карту с новой линией фронта, которую россияне намерены удерживать в Харьковской области. Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Новая линия фронта проходит по Осколу и Оскольскому водохранилищу вплоть до границы с РФ. К западу от этой линии из Харьковской области РФ, судя по всему, войска уже отвела.

Подробнее о результатах контрнаступления ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях можно прочитать в нашем материале, который обновляется онлайн.

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В тему: Минобороны РФ утверждает, что отступление россиян на Харьковщине... было спланировано.