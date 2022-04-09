Глава Полтавщины случайно вставил в свой пост о воздушной тревоге эротическое фото

Главное: Глава Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин сопроводил пост о воздушной тревоге фотографией женщины в нижнем белье.

Детали: Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин попал в неловкую историю: предупреждая в своем телеграм-канале о воздушной тревоге в регионе и предлагая всем проследовать в укрытие, он случайно подгрузил к посту фото... женщины в нижнем белье. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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