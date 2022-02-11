Семейные врачи на Кировоградщине стали миллионерами благодаря поддельным сертификатам о вакцинации

Главное: Двое семейных врачей одной из районных поликлиник Кировоградщины организовали схему подделки международных свидетельств о вакцинации против COVID-19. Таким образом они заработали до 2 млн гривен.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила схему подделки международных свидетельств о вакцинации от коронавируса в Кировоградской области. Как сообщает пресс-центр СБУ, организовали противоправную деятельность два семейных врача одной из районных поликлиник области.

Они привлекли к сделке также медицинскую сестру из этого же медучреждения. Женщина определяла среди пациентов колеблющихся по поводу вакцинации. Всем, кто имел предубеждение против прививок, предлагала оплатить 3 000 гривен и получить сертификат, минуя саму процедуру.

После получения средств врачи вносили персональные данные вакцинированного лица в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения «eHealth» без проведения прививки.

Этим противоправным «бизнесом» медработники занимались больше года. Ежемесячно они вносили до 50 фейковых записей о вакцинации граждан, что позволило заработать им до 2 млн грн.

В ходе обысков по месту работы злоумышленников правоохранители обнаружили журналы регистрации вакцинированных лиц и мобильные телефоны с доказательствами.

В тему: По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, на рынке изготовления поддельных ковид-сертификатов сегодня существует два основных направления: подделка документов и преступная безответственность.