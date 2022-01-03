Под Киевом пылала жилая пятиэтажка

Главное: В Вышгороде в одной из жилых пятиэтажек загорелся мансардный этаж на площади 800 кв. м. Спасатели вытащили из горящего здания двух человек.

Детали: В городе Вышгород Киевской области в понедельник, 3 января, вспыхнул пожар в пятиэтажном жилом доме. Спасатели вывели из горящего дома двух человек, сообщает пресс-центр ГСЧС.

«В 7:12 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании на крыше пятиэтажного жилого дома в г. Вышгород на ул. Спасской», — говорится в сообщении.

По информации спасателей, по прибытию было установлено, что горит мансардный этаж пятиэтажного жилого дома на площади 800 кв. м.

«Спасателями спасены 2 человека, остальные жители покинули здание самостоятельно. В 10:10 пожар локализован», — рассказывают в ГСЧС.

На тушении пожара задействовано 11 единиц техники и 40 человек личного состава. Ликвидация продолжается.

В соцсетях сообщают, что горящее здание — отель, а воду пожарные берут из озера, расположенного на территории комплекса.

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