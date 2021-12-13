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Фото-Новости > Группа подростков, скрываясь от полиции, сбила пятерых людей на пешеходном переходе в Луцке

Группа подростков, скрываясь от полиции, сбила пятерых людей на пешеходном переходе в Луцке

Агата Кловская
13.12.21 09:38
651
Группа подростков, скрываясь от полиции, сбила пятерых людей на пешеходном переходе в Луцке

Главное: Группа 15-16-летних подростков на автомобиле въехала в толпу людей в Луцке, пытаясь скрыться от полиции. При этом они снимали все происходящее на телефоны и выкладывали в соцсеть.

Детали: Днем 12 декабря в Луцке патрульные полицейские обратили внимание на автомобиль Renault Megane, который нарушил правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную линию дорожной разметки. Как сообщает первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook, на требование правоохранителей об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться.

При этом, как утверждается, свои действия несовершеннолетние пассажиры снимали на видео и публиковали в соцсетях.

В какой-то момент водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, переходивших проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе. Среди травмированных оказались пятилетний ребенок и его мать.

А через несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом, электроопорой и дорожным знаком.

Нарушители, 15-16 лет от роду, после столкновения попытались скрыться с места происшествия, однако всех их задержали.

В тему: С начала 2021 года, по состоянию на начало ноября, несовершеннолетние совершили 35 ДТП. По данным Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, при этом в авариях пострадали 800 детей.

Тэги: ДТП, Луцк, криминал, Renault, патрульная полиция, подростки, новости Украины, Алексей Билошицкий

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