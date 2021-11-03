В Киеве около больницы найден труп мужчины

Главное: Накануне Муниципальная охрана Киева во время патрулирования территории городской больницы обнаружила труп мужчины. Предварительная причина смерти — переохлаждение.

Детали: В Киеве на территории городской клинической больницы скорой медицинской помощи обнаружен труп мужчины. По предварительным данным, он скончался от переохлаждения, сообщает Муниципальная Варта Киева.

«Утром во время патрулирования наряд Муниципальной охраны обнаружил тело без признаков жизни. Следы насильственной смерти отсутствуют. Предварительная причина смерти — переохлаждение», — говорится в сообщении в Facebook.

На место происшествия была вызвана полиция.

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