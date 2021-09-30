Неизвестные выкрасили звезду Луческу в Донецке в голубой цвет

Главное: В Донецке вандалы атаковали звезду Мирчи Луческу. Ее выкрасили в голубой цвет.
Детали: Странный инцидент произошел в Донецке. Тут на аллее славы возле стадиона «Донбасс Арена» неизвестные выкрасили в голубой цвет «звезду» бывшего наставника «Шахтера» Мирчи Луческу.
Как известно, сейчас румын возглавляет киевское «Динамо».
О случившемся пишет «Типичный Донецк».
Отмечается, что краской «звезду» залили пару дней назад.
Предполагается, что это сделали местные футбольные фанаты.
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