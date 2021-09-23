В школе на Черниговщине рухнул потолок в классе, разбив парты и стулья

Главное: В Черниговской области в одной из школ в классе рухнул потолок. Штукатурка засыпала парты и стулья, а также вещи школьников, которые за пару мин до этого вышли на перемену.

Детали: В одной из школ Новгород-Северского в Черниговской области в школе обвалился потолок, разбив парты и стулья. Об этом сообщается на странице Новгород-Северской городской территориальной общины в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в гимназии № 1. Дети не пострадали по счастливой случайности, поскольку обрушение произошло во время перемены, когда дети вышли в коридор.

Однако ситуацией крайне обеспокоены родители.

В горсовете поясняют: администрация гимназии с официальными обращениями по поводу необходимости ремонта потолка не обращалась.

«Сейчас принимаются соответствующие решения в этом направлении... В отделе образования срочно создали комиссию, обследовали место происшествия, выяснили обстоятельства. По результатам проверки будет проведен ремонт потолка», — сообщают в горсовете.

Кроме того, директор гимназии предоставила акты проверок технической комиссии образовательного учреждения состояния зданий. Выяснилось, что обвал потолка случается уже в третий раз.

В тему: В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок.