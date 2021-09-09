В киевском парке две пьяные компании устроили грандиозную драку. Есть пострадавшие

Главное: Во время драки двух пьяных компания в парке Победы в Киеве сотрудники муниципальной охраны взялись их разнимать. В итоге одному охраннику сломали руку, у другого — сотрясение мозга.

Детали: В столичном парке Победы (Днепровский район) две пьяные компании устроили между собой массовую драку. Впоследствии обе группы людей «объединились» и бросились на сотрудников муниципальной охраны. Об инциденте сообщает «Муниципальная стража Киева».

«Две нетрезвые компании в составе восьми человек выясняли между собой отношения с помощью кулаков и грубой силы. Разнимать их пришлось наряду Муниципальной охраны. Вместо прекращения драки, кто-то из них крикнул „Бей охрану!“ И толпа бросилась с кулаками уже на койотов, забыв о предыдущем конфликте», — говорится в сообщении.

В ходе инцидента двое нападавших задержаны на месте и переданы полиции, все остальные скрылись. Одному из охранников сломали руку, еще один получил сотрясение мозга.

В тему: 8 февраля минувшего года на улице Николая Закревского в Киеве произошло резонансное ЧП. Возле ресторана «Старе місто» две компании мужчин устроили кровавую драку.